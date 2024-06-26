المنتخبات الآسيوية تترقب قرعة تصفيات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، حيث تقام قرعة الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد نهاية مباريات الدور الثاني التي أسفرت عن تأهل 18 منتخبا إلى الدور الثالث.

وتتنافس المنتخبات الـ18 على 8 بطاقات مؤهلة إلى المونديال الموسع، وذلك بعد زيادة حصيلة قارة آسيا إلى 8 مقاعد مع إمكانية بلوغها 9 مقاعد في حال العبور من الملحق العالمي.

ووفق نظام التصفيات، فإن المرحلة الثالثة يجري فيها توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني إلى 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتواجه هذه المنتخبات فيما بينها ذهابا وإيابا من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025؛ حيث يضمن أول منتخبين التأهل مباشرة إلى مونديال 2026.

وحظيت القارة الآسيوية بزيادة حصتها في بلوغ المونديال الموسع؛ إذ خصص لها 8 مقاعد مباشرة مع إمكانية ارتفاعها إلى 9 مقاعد في ظل وجود مقعد في الملحق، ما يزيد فرص التأهل التاريخي للمرة الأولى لكثير من المنتخبات.

وبعد نهاية المرحلة الثالثة تأتي تصفيات المرحلة الرابعة التي تضم 6 منتخبات، وهي التي احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الجولة الثالثة، حيث يجري تقسيمهم إلى مجموعتين من 3 منتخبات بداية من أكتوبر 2025؛ إذ يتأهل الفائزون من تلك المجموعات إلى المونديال، أما الجولة الخامسة المقررة في نوفمبر 2025 فستجمع بين الفريقين اللذين احتلا المركز الثاني، والفائز منهما يتأهل إلى الملحق العالمي.

وصنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في ستة مستويات وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة.

يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علما أن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

وتظهر منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقرغيزستان للمرة الأولى في الدور الثالث، بعد نجاحها في التصفيات المزدوجة التي منحت المنتخبات المتأهلة أيضا بطاقة المشاركة في كأس آسيا 2027 في السعودية.

صنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة في 6 مستويات: