المنتخب الأمريكي يبحث عن رد الاعتبار أمام بنما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم المواجهات العديدة التي جرت بينهما، يستعد منتخبا الولايات المتحدة وبنما للملاقاة للمرة الأولى في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).

ويلعب المنتخب الأمريكي ضد نظيره البنمي مساء اليوم على ملعب مرسيدس بينز ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويوجد منتخب الولايات المتحدة في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 2 / صفر على بوليفيا في الجولة الأولى، بفارق الأهداف خلف منتخب أوروجواي المتصدر، الذي يمتلك نفس الرصيد بعد فوزه 3 / 1 على بنما، صاحب المركز الثالث بلا نقاط، بنفس الجولة.

مواجهة ثأرية

وتحمل المباراة الطابع الثأري لمنتخب الولايات المتحدة، الذي يتطلع لرد الاعتبار من خسارته بركلات الترجيح أمام بنما في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) في يوليو من العام الماضي.

ويدخل المنتخبان البطولة وهما يعانيان من الاهتزاز والتذبذب في نتائجهما، فالمنتخب الأمريكي خسر أمام سلوفينيا في مطلع العام الجاري ثم تكبد هزيمة قاسية 1 / 5 أمام كولومبيا وديا في الشهر الجاري استعدادا للبطولة، قبل أن يتعادل 1 / 1 مع منتخب البرازيل في لقائه الاستعدادي الأخير، منهيا سلسلة هزائمه أمام منتخب (راقصي السامبا)، التي استمرت في 11 لقاء متتاليا.

وحصل فريق المدرب جريج برهالتر على قوة دفع كبيرة بعد فوزه في لقائه الأول بالمجموعة على بوليفيا، بفضل تألق نجمه وقائده كريستيان بوليسيتش.

وافتتح بوليسيتش التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، محرزا أسرع أهداف كوبا أمريكا 2024 حتى الآن، قبل أن يقدم التمريرة الحاسمة التي أحرز من خلالها زميله فوريان بالوجون الهدف الثاني في الدقيقة 44.

خسارة مستحقة

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمنتخب بنما، الذي انتصر على منتخبي جيانا ومونسرات هذا الشهر في تصفيات كونكاكاف المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام باراجواي وديا تحضيرا لكوبا أمريكا، ليمنح

منافسه انتصاره الأول بعد غياب دام 7 لقاءات متتالية بمختلف المسابقات.

وخلال مواجهة أوروجواي، فرغم الهدف المتأخر الذي سجله مايكل موريلو لبنما، لم يتمكن فريق المدرب الإسباني توماس كريستيانسن من مجاراة إيقاع فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، ليلقى خسارة مستحقة.

قبل مواجهة المنتخبين: