شكرا لقرائتكم خبر سلوفينيا تحتفل بتأهلها للأدوار الإقصائية بأمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما لم يحقق منتخب سلوفينيا أي فوز عبر تاريخه ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكن ثلاثة تعادلات قادت الفريق للظهور بالأدوار الإقصائية للمرة الأولى في إحدى المسابقات الكبرى.

وحجز منتخب سلوفينيا مقعده في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا، بعدما ضمن الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة القارية.

واحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في البطولة، عقب تعادله بدون أهداف مع نظيره الإنجليزي، مساء الثلاثاء.

وبقي لاعبو سلوفينيا على أرض الملعب للاحتفال مع جماهيرهم، التي تابعت أيضا وداع منتخبي صربيا وكرواتيا، الأعرق في كرة القدم منها، البطولة في نفس الليلة.

وشاركت سلوفينيا في نسختي كأس العالم عامي 2002 و2010 كدولة مستقلة عن يوغوسلافيا، لكنها خرجت من مرحلة المجموعات ولم تتمكن أيضا من اجتياز الدور الأول في مشاركتها الوحيدة السابقة بأمم أوروبا عام 2000.

وأسهم وجود 24 منتخبا في النسخة الحالية لأمم أوروبا في منح الفرصة لأفضل الثوالث للصعود لدور الـ16 برصيد 3 نقاط فقط، وحافظ المنتخب السلوفيني على سجله خاليا من الهزائم في لقاءاته الثلاثة.

ومن المرجح أن يضرب منتخب سلوفينيا موعدا في دور الـ16 بمدينة فرانكفورت الاثنين المقبل مع منتخب البرتغال، المتوج باللقب عام 2016.