الامارات | فريق جديد ينضم للدوري المصري الموسم المقبل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق حرس الحدود للدوري المصري لينضم لغزل المحلة وبتروجيت، اللذين حسما بطاقة التأهل منذ فترة، وذلك بعد أن حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبًا أمام سبورتنج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دورة الترقي المؤهلة إلى الموسم المقبل من الدوري المصري.

واقيمت دورة الترقي بين 4 فرق، وهي حرس الحدود (صاحب المركز الثالث بمجموعة الصعود في الدرجة الثانية) والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس الصاعدين من الدرجة الثالثة، لحسم ثالث الفرق الصاعدة للدوري الممتاز "النيل" الموسم المقبل.

وتمكن اللاعب جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 من تسجيل هدف حرس الحدود الأول في مرمى سبورتينج من رأسية مميزة، بينما استطاع طارق سيد تسجيل هدف التعادل لصالح سبورتينج من ضربة رأسية في الدقيقة 64، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، تمكن محمود ممدوح لاعب حرس الحدود من تسجيل هدفا قاتًلا لصالح فريقه، ويجنى لهم 3 نقاط مهمة وبطاقة العودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى.

وبهذه النتيجة تأهل فريق حرس الحدود إلى الدوري المصري في الموسم الجديد بعدما ضمن مركز له وسط فرق الممتاز.