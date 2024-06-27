الامارات | حدث تاريخي يحدث لأول مرة في بطولات كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت رومانيا متصدرةً عن المجموعة الخامسة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بعد تعادلها مع سلوفاكيا 1-1 التي رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلباً، في مجموعة غريبة وقليلا ما نشاهد هذا الوضع في البطولات العالمية بعدما تساوت المنتخبات الأربع عند 4 نقاط.

وحلّت رومانيا (4 نقاط) في الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوي الفرق الأربعة بالنقاط، وسجّلت رومانيا 4 أهداف في دور المجموعات وتلقت شباكها 3 أهداف، مقابل هدفين مُسجّلين لبلجيكا وعليها هدف، في حين تأهلت سلوفاكيا بتسجيلها ثلاثة أهداف مقابل تلقيها مثلها، فيما تذيّلت أوكرانيا الترتيب وودّعت البطولة باكتفائها بتسجيل هدفين وتلقيها أربعة أهداف.

وستلعب بلجيكا مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة، في المباراة الأولى، سجّل أوندري دودا لسلوفاكيا (24) وعادل رازفان مارين لرومانيا (37 من ركلة جزاء).

وحسمت رومانيا تأهلها لأول مرة منذ 24 عاماً في المشاركة السادسة بعدما فعلتها عام 2000 بالفوز على إنجلترا 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتأهلت سلوفاكيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في البطولات الكبرى، بعد كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2016. وفي المباراة الثانية، أظهر المنتخبان حذراً شديداً تجاه الآخر ولم تشهد مباراتهما الكثير من الفرص.

وكادت أوكرانيا تُسجّل أجمل أهداف البطولة القارية بنسختها الحالية من ركلة ركنية نفذها رسلان مالينوفسكي مباشرة نحو المرمى فكادت أن تخدع الحارس كون كاستيلز لكنّ الأخير ابعدها في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى.

وبات المنتخب الاوكراني أول منتخب في تاريخ كأس أوروبا بعد رفع عدد المشاركين الى 24 يعجز عن التأهل رغم امتلاكه أربع نقاط، كما أنّها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تدخل فيها المنتخبات الأربعة إلى الجولة الأخيرة وهي متساوية بعدد النقاط.