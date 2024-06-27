الامارات | الوكرة يتعاقد مع المدرب الإسباني راميريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوكرة رابع الدوري القطري لكرة القدم الموسم الماضي الأربعاء التعاقد مع المدرب الإسباني ميغيل أنخل راميريس لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان رسمي إن راميريس البالغ من العمر 39 عامًا سيقود الفريق الموسم المقبل مع إمكانية التجديد لموسم آخر دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وسبق للمدرب الجديد البالغ 39 عامًا أن درّب نادي سبورتنغ خيخون الاسباني ونجح في قيادة الفريق الى الوصول إلى نصف نهائي ملحق الصعود للدرجة الأولى من الليغا، قبل أن يخسر امام إسبانيول 1-0.

وخاض راميريس تجربة سابقة في قطر مع اكاديمية التفوق الرياضي "اسباير" منذ العام 2012 حتى 2018 وأشرف على منتخب قطر للناشئين.

وكان الوكرة قد أنهى النسخة الماضية من الدوري القطري بالمركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 الذي ستنطلق نسخته الأولى الموسم الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وحقق "النواخذة" لقب كأس قطر في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد فوزه على الريان في

النهائي 1-0.

ويقيم الوكرة معسكره التحضيري للموسم الجديد في مدينة ملقة الإسبانية بين 14 تموز/يوليو و1 آب/اغسطس المقبلين. م ف/دع