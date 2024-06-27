جلسة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي لحسم ملفات هامة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك جلسة هامة بين لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ومارسيل كولر، خلال الساعات القادمة، وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سوف يتم مناقشة ملف انتوني موديست، ولجنة التخطيط ستبلغ مارسيل كولر بانهاء عقده بشكل رسمي يوم 30 يونيو، رغم تمسك المدرب في ظل عدم وجود لاعبين كثيرين في خط الهجوم".

وأضاف: "الملف الثاني، أن لجنة التخطيط تتمسك ببقاء قندوسي، وترى أنه لاعب هام بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا، والذي يريد استعارته لموسم آخر أو يضمه نهائيا، وسوف يتم حسم الملف مع كولر".

وواصل: "سوف يتم حسم ملف كريستو ايضا، خصوصا أنه سينتقل من القيد في فريق الشباب إلى الفريق، ويمتلك عروض محلية من زد، وفرق من تونس".

وأشار إلى أن العروض الخليجية من السعودية لنجوم الأهلي الشناوي وتاو وديانج سوف تكون محل مناقشة أيضا بين لجنة التخطيط مع مارسيل كولر.

وأكد أن الأهلي اعاد المفاوضات مع الدحيل القطري لضم يوسف أيمن لتدعيم خط الدفاع، مشيرا إلى أن عمرو السولية سيجدد لمدة موسمين وتم استثنائه من نسبة المشاركة تقديرا لمشواره الكبير مع الفريق.