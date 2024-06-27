الاتحاد السكندرى يهنئ حرس الحدود بصعوده إلى الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى الاتحاد السكندرى بيان على صفحته الرسمية على ال Facebook لتهنئة نادى حرس الحدود بصعوده الى دورى Nile الدوري المصري الممتاز.

قال النادي في بيانه: “ مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يتقدم بخالص التهانى القلبية للسيد اللواء أركان حرب محمد عز الدين رئيس مجلس إدارة نادى حرس الحدود والسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارى للفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعود نادى حرس الحدود إلى الدوري المصرى الممتاز ".

يذكر أن فريق حرس الحدود صعد على حساب سبورتنج فى المباراة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.