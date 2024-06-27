ميدو: زمن السكوت انتهى والزمالك يعرف يكسب بـ(نص رجل)

ياسر رشاد - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أن زمن السكوت على ما يحدث في الكرة المصرية انتهى، مؤكدًا على أن الزمالك يستطيع تحقيق المكسب بـ (نص رجل).

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "زمن السكوت انتهى خلاص، والزمالك بـ(نص رجل) بيعرف يكسب".

وأكمل": "الزمالك بُعبع لأن الزمن بيقول أنه لما بيقف على رجله محدش بيعرف يقف أمامه، والرياضة معناها تكافؤ الفرص بين جميع المنافسين".

وأتم: "ما حدث في الرياضة يعتبر نقطة تحول، وكلامي كله في مصلحة الكرة المصرية لأن مش هدفي "أعلم على أي حد".

وأردف: "أنا ليس لدي أجندات خاصة لتنفيذها مع أي حد، وأتمنى أن يكون هناك شباب لديهم ثقافة وعلم لإدارة الرياضة المصرية".

واختتم: "أحلم أن يكون هناك نظام كرة في مصر عادل على الجميع".