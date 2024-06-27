"محاضرة فيديو وتدريبات بدنية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ستاد "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري المصري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة فاركو المقبلة.

وأجرى مجموعة من لاعبي الفريق تدريبات بدنية واستشفائية، في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك لمشاركتهم في تراي ماتش مطول أمس الثلاثاء.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بقية اللاعبين في مران بدني استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإجراء تقسيمة للاعبين في ختام المران الجماعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساءً الجمعة المقبل على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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