بعد إنسحاب الزمالك.. حكام مباراة القمة في الأهرامات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم جولة سياحية في الأهرامات لطاقم التحكيم الإسباني بقيادة أليخاندرو مونييز الذي كان من المفترض أن يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب أصدرت بياناً رسمياً باعتبار الفريق الكروي بالنادي الأهلي فائزاً بنتيجة 2-0.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 45 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.