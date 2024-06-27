موقف إنساني لوالدة لاعب حرس الحدود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرصت والدة محمد ممدوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على مواساة لاعبي سبورتنج بعد إهدارهم فرصة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وقالت في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت" :" الحمدالله هو مجتهد، بعد هدفه في سبورتنج بدأت احضن في الناس وأقوالهم ده ابني ابني، هو طول عمروه في الحرس من ساعة ما كان ناشىء وكل المدربين بيحبوه".

وسجل محمد ممدوح هدف صعود حرس الحدود إلى دوري الأضواء والشهرة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد المكس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي.

وتصدر نادي حرس الحدود جدول ترتيب دورة الترقي برصيد 13 نقطة، فيما توقف فريق سبورتنج عند المركز الثاني برصيد 8 نقاط.