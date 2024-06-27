"مهرجان كان السينمائي شاهدًا".. قصة هدف في كأس العالم أنهى حياة لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تساهم البطولات ومنافسات كرة القدم الكبرى مثل كأس العالم والبطولات القارية الكبيرة، في مولد العديد من نجوم كرة القدم، وجعلهم بمثابة الأبطال، لكن من الممكن أن ينتهي الأمر ببعضهم كضحايا.

ومن أشهر اللاعبين الذين ساهمت مباراة كرة قدم في إنهاء حياته، النجم الكولومبي أندريس إسكوبار، والذي من الممكن أن يتم وضع اسمه كأحد العلامات للجانب المظلم في تاريخ كرة القدم، فهو اللاعب الذي فقد حياته بسبب معشوقته وهي كرة القدم، بل بسبب تسجيله هدف بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح هذا الهدف هو الرصاصة التي تنهي حياته.

إسكوبار النشأة والبداية الكروية

أندريس إسكوبار هو لاعب كرة قدم كولومبي، ولد في 13 مارس عام 1967 بمدينة ميدلين الكولومبية، وهي المدينة التي تعرف بكثرة جرائم القتل وتجارة المخدرات بها، ولكن إسكوبار تمكن من الخروج والابتعاد عن هذه البيئة الدموية من خلال مواصلة مشواره بأفضل صورة ممكنة في الملاعب، ولكن كان لا يعلم أنه سيصبح في النهاية ضحية لهذه البيئة الدموية.

وبدأ إسكوبار مشواره الاحترافي مع كرة القدم في عام 1985 من بوابة نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في عام 1985، ونجح معه في تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس، قبل أن ينتقل إلى رحلة احتراف خارج أمريكا الجنوبية، رفقة فريق يانج بويز السويسري، والذي انضم إليه في فبراير 1990، ولكنه استمر في صفوف يانج بويز ما يقرب من عام واحد فقط، ثم عاد إلى فريقه مرة أخرى في سبتمبر 1990، ليتمكن من التتويج بلقب كأس كولومبيا في عام 1991، ويستمر في صفوف الفريق حتى عام 1994.

إسكوبار مشاركة مونديالية وهدف ذاتي

بدأت القصة، حينما تم إختيار إسكوبار البالغ من العمر 27 عاماً في ذلك الوقت من قبل المدير الفني للمنتخب الملقب "بالوس كافيتيريوس"، أي من يصنعون القهوة أو يشربوها"، ضمن قائمة منتخب كولومبيا للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 1994 والتي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع منتخب كولومبيا خلال هذه البطولة في المجموعة الأولى رفقة كلا من "رومانيا، سويسرا وصاحب الأرض منتخب أمريكا".

واستهل المنتخب الكولومبي مشواره في البطولة، بهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره منتخب رومانيا، ليصبح المنتخب الكولومبي من الضروري أن يتمكن من تحقيق الفوز أو التعادل في لقاء الجولة الثانية، أمام منتخب أمريكا.

ودخل منتخب كولومبيا مباراة الجولة الثانية أمام منتخب أمريكا بتواجد أندرياس إسكوبار في التشكيل الأساسي للمنتخب الكولومبي، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب أمريكا، لإحياء فرصهم في التأهل إلى دور ال 16 من المونديال، وهو ما لم يحدث حيث تلقى المنتخب الكولومبي الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليفقد منتخب "الكافيتيروس" فرص التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، في خسارة تحمل منها مدافع منتخب كولومبيا إسكوبار جزءً كبيراً، بعد أن أحرز هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34 من عمر المباراة، ليودع منتخب كولومبيا المونديال بشكل رسمي.

إسكوبار هدف عكسي أنهى حياته

وعقب الهزيمة من منتخب أمريكا والخروج من المونديال، تحمل لاعب منتخب كولومبيا أندرياس إسكوبار، ولكن هذا الأمر لم يقف عند حد كرة القدم فقط، بل وصل الأمر إلى نطاق كل شوارع كولومبيا، مما جعل الكثير من العصابات في كولومبيا والتي قامت بإرسال العديد من التهديدات بالقتل إلى اللاعب، ولكنه لم يلق لها أي اهتمام.

وعاد سكوبار إلى كولومبيا بعد الخروج من المونديال، وبعد 5 أيام من الخروج من بطولة كأس العالم، خرج إسكوبار في نزهة مع أصدقائه إلى حانة تدعى "إل بوبلادو" في يوم 2 يوليو عام 1994، وأثناء خروجه من الحانة تفاجأ إسكوبار بثلاثة أشخاص يتهجمون عليه، وأطلقوا عليه 12 رصاصة، وفي كل مرة كان يتم خلالها إطلاق رصاصة على إسكوبار، كان يهتف كل شخص منهم بكلمة "هدف"، ليتم إنهاء حياة اللاعب كأحد أنواع الانتقام التي خسرت الكثير من الأموال في المراهنات بعد هدف إسكوبار في مرمى منتخب بلاده بالخطأ أمام أمريكا.

وحضر جنازة النجم الكولومبي، الذي رحل عن عالمنا في عمر الـ27، الآلاف من الشعب الكولومبي، الذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 120 ألف شخص، كان على رأسهم رئيس البلاد سيزار جافاريا.

إسكوبار ومهرجان "كان"

وخلال مهرجان "كان" السينمائي عرض في دورته التي أقيمت في عام 2019، الكثير من التفاصيل الهامة والكثيرة عن واقعة قتل أندرياس سكوبار، في فيلم يحمل اسم "The Two Escobars"، "الإسكوباران"، والذي تم إخراجه من جانب الأخوان جيف ومايكل زيمباليست، ومن إنتاج "إي أس بي إن" الرياضية، والعمل وصل إلى 30 حلقة قامت بعرض قصة مقتل أندرياس إسكوبار، على يد مؤسسة ومنظمة لتجارة المخدرات تدعي "ميدلين كارتل"، ويقودها أحد أكبر تجار المخدرات في تاريخ كرة القدم والذي جاء اسمه بالمصادفة بابلو إسكوبار.

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