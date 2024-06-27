دوري مصري وكوبا أمريكا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات، في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد منافسات الدوري المصري اليوم، إقامة ثلاثة مباريات، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الجونة ضد مودرن فيوتشر.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس 2".

الإسماعيلي ضد المصري.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

زد ضد طلائع الجيش.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

كوبا أمريكا 2024

الإكوادور ضد جامايكا.. 1 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

فنزويلا ضد المكسيك.. 4 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

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