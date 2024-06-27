شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين باللائحة لتجديد رخصته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالزمالك أن النادى الأبيض يحق له تجديد رخصته الأفريقية طبقاً للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتؤكد اللائحة التي استعان بها الزمالك أن النادى يحق له تجديد رخصته الأفريقية لأن الزمالك ليس لديه أي مديونية خاصة بـ خالد بو طيب أو غيره حتى تاريخ 31 مارس 2024، وهو الموعد المحدد في اللائحة.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن الزمالك تلقى خطابا بإيقاف القيد بسبب خالد بوطيب في شهر أبريل، أي بعد الموعد المحدد، وبالتالي وطبقا للائحة يحق لـ الزمالك الحصول على الرخصة.



اللائحة

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.