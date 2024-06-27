شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمقاولون يهنئان حرس الحدود بالتأهل للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأهلي والمقاولون العرب بالتهنئة لفريق حرس الحدود، بمناسبة التأهل إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتقدم النادي الأهلي بخالص التهاني إلى نادي حرس الحدود ومجلس إدارته؛ بمناسبة عودة فريق الكرة من جديد للمشاركة في الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

كما تقدم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي حرس الحدود مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين بعد صعوده للدوري الممتاز.

وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لنادي حرس الحدود في خطواته المقبلة، موجها التهنئة لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بعد المجهود الكبير على مدار الموسم ومباريات دورة الترقي.

تقدم الحرس عن طريق جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، وتعادل لفريق سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتمكن الحرس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق محمود ممدوح.

بهذه النتيجة نجح فريق حرس الحدود في تأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 13 نقطة، والعودة إلى الدوري الممتاز، بينما فشل سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.

وضم تشكيل حرس الحدود لمواجهة سبورتنج كل من: كريم عماد، خالد سامي، جلال الشرقاوي، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمود أبو جودة، مؤمن عوض، محمد القط، إسلام سمير.

بينما ضم تشكيل سبورتنج لمواجهة حرس الحدود كل من: أيمن رجب، مهند إبراهيم، طارق سيد، مؤمن مهدي، محمد صلاح، محمد مجدي، محمد سمير، خميس حسني، رزق عبد الحليم، عبدالرحمن السويسي، مروان السيد.

وشهدت الجولة الماضية فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل سبورتنج مع منتخب السويس بهدفين لكل منهما.

وسبق أن التقى الفريقان (سبورتنج والحرس) في الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتم تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة سبورتنج مع حرس الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثان، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.