شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على شكوى بيراميدز فى فيفا بسبب 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

كلف البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق لبيراميدز محاميه الخاص يتحريك شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته من النادى السماوى البالغة 500 ألف دولار.

ويرغب البرتغالى باتشيكو في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى السماوى بعد رحيله عن تدريب الفريق وتولى الكرواتى كورنسلاف جوريتش القيادة الفنية خلفاً له.

فى سياق مختلف أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز، إنه لا صحة مطلقا لما أشيع مؤخرا حول تجهيز شكوى للمطالبة بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، بعدما اعتذر الأبيض عن خوض اللقاء.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن بيراميدز ليس طرفا في أزمة مباراة القمة، ولا يوجد منطق للتدخل في تلك الأزمة، لافتا إلي إن الزمالك اتخذ قراره بعدم خوض المباراة وتمت معاقبته بخصم النقاط، مؤكدا أن هذا الأمر يخص الزمالك ولا شأن لبيراميدز في الأمر.

وأضاف المصدر أن علاقة بيراميدز بجميع الأندية علي اعلي مستوى ولا تحكمها أهواء السوشيال ميديا، مؤكدا إن الفريق يركز فقط في كل مباراة متبقية له في الدوري، ويستهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولا يشغل باله بأي شيء آخر.