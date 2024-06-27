شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة إسعاف لنقل أحد لاعبى سبورتنج بعد انتهاء لقاء حرس الحدود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت سيارة الإسعاف أحد لاعبي سبورتنج فور نهاية مباراة فريقه أمام الحدود، حيث تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

تقدم الحرس عن طريق جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، وتعادل لفريق سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتمكن الحرس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق محمود ممدوح.

بهذه النتيجة نجح فريق حرس الحدود في تأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 13 نقطة، والعودة إلى الدوري الممتاز، بينما فشل سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.

وضم تشكيل حرس الحدود لمواجهة سبورتنج كل من: كريم عماد، خالد سامي، جلال الشرقاوي، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمود أبو جودة، مؤمن عوض، محمد القط، إسلام سمير.

بينما ضم تشكيل سبورتنج لمواجهة حرس الحدود كل من: أيمن رجب، مهند إبراهيم، طارق سيد، مؤمن مهدي، محمد صلاح، محمد مجدي، محمد سمير، خميس حسني، رزق عبد الحليم، عبدالرحمن السويسي، مروان السيد.

وشهدت الجولة الماضية فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل سبورتنج مع منتخب السويس بهدفين لكل منهما.

وسبق أن التقى الفريقان (سبورتنج والحرس) في الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتم تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة سبورتنج مع حرس الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثان، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.