شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: محمد شحاتة مكسب كبير للزمالك ومن الصعب التفريط فى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أنه داعم دائمًا لمجلس إدارة النادي، وينتظر قرار المجلس فى خوض لقاء سيراميكا، مشيرًا إلى أنه لن يُدلي برأيه في العلن، من أجل دعم الإدارة في موقفها الحالي.

وقال عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "ننتظر قرار مجلس الإدارة، وفريق سيراميكا من الفرق المميزة بقيادة أيمن الرمادي، والذي يمتلك خبرات كبيرة، لعمله السابق في الإمارات، ويقدم مستويات جيدة، والمواجهة مع الزمالك بالتأكيد لن تكون سهلة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك والجهاز الفني بالتأكيد ينفذون تعليمات مجلس الإدارة، ولا بد من فصل أي أمور أو أزمات عنهم تماما".

وتابع: "محمد شحاتة مكسب لـ الزمالك بعد إعلان الإبقاء عليه وتفعيل بند الشراء من طلائع الجيش، وهو لاعب واعد وقادر على اللعب في أكثر من مركز، ويقدم مستوى طيبا للغاية، والجميع راض عن مستواه، ولذلك تم حسم الصفقة نهائيا، لأنه لاعب مقاتل ومفيد وينفذ المطلوب منه".

وأكمل: "زيزو من الركائز الأساسية ومن الصعب التفريط فيه، ولا أتمنى أن يكون هناك مجرد تفكير مطلقا في إمكانية بيعه، وجود زيزو مهم لنادي الزمالك".

وأشار إلى أن اللاعبين الأجانب في الزمالك مثل المثلوثي والجزيري وموتيابا يجب الإبقاء عليهم في صفوف الفريق الأبيض، بينما باقي العناصر من الممكن أن يتم تغييرها مثل سامسون ونداي.

وأتم: "هناك عدد من العناصر الواعدة الشابة، يمكن الاستعانة بهم في الموسم الجديد مثل عمار ياسر وايشو، بالإضافة لابد من حل أزمة القيد وضم بعض اللاعبين".