شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: محمد شحاتة مكسب كبير للزمالك ومن الصعب التفريط فى زيزو والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "ننتظر قرار مجلس الإدارة، وفريق سيراميكا من الفرق المميزة بقيادة أيمن الرمادي، والذي يمتلك خبرات كبيرة، لعمله السابق في الإمارات، ويقدم مستويات جيدة، والمواجهة مع الزمالك بالتأكيد لن تكون سهلة".
وأضاف: "لاعبو الزمالك والجهاز الفني بالتأكيد ينفذون تعليمات مجلس الإدارة، ولا بد من فصل أي أمور أو أزمات عنهم تماما".
وأكمل: "زيزو من الركائز الأساسية ومن الصعب التفريط فيه، ولا أتمنى أن يكون هناك مجرد تفكير مطلقا في إمكانية بيعه، وجود زيزو مهم لنادي الزمالك".
وأشار إلى أن اللاعبين الأجانب في الزمالك مثل المثلوثي والجزيري وموتيابا يجب الإبقاء عليهم في صفوف الفريق الأبيض، بينما باقي العناصر من الممكن أن يتم تغييرها مثل سامسون ونداي.
وأتم: "هناك عدد من العناصر الواعدة الشابة، يمكن الاستعانة بهم في الموسم الجديد مثل عمار ياسر وايشو، بالإضافة لابد من حل أزمة القيد وضم بعض اللاعبين".
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