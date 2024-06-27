شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس فى افتتاح منافسات الجولة 28 بـ"دوري NILE" والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الخميس 3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، عندما يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساءا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

ويستضيف الجونة نظيره مودرن فيوتشر في الرابعة عصر اليوم الخميس على استاد خالد بشارة، في مباراة قوية على الفريقين الجريحين، اللذين يسعيان لغسل أحزانهما بعد الخسارة في الجولة الماضية ، حيث خسر الجونة من إنبي، بينما تلقى مودرن فيوتشر هزيمة مفاجئة على ملعبه من الإسماعيلي.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، بينما يقبع مودرن فيوتشر في المركز السابع برصيد 38 نقطة، ويرغب الثنائي في استعادة نتائجهما الإيجابية خلال مباراة اليوم بافتتاحية الجولة الـ28 للدوري.

بينما، يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة صعبة على صاحب الأرض الذي يرغب لتصحيح أوضاعه عقب الخسارة المفاجئة من الداخلية في الجولة الماضة، بينما يرغب الفريق العسكري في مواصلة سلسلة اللا هزيمة بعد تعادله بـ10 لاعبين مع سموحة في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق زد المركز السادس بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريقين لتحقيق نتيجة مرضية.

فيما، يلتقي الإسماعيلي مع المصري في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب، في ديربي القناة في مباراة صعبة على الفريقين بسبب الندية والإثارة التي تجمع مواجهات ممثلي شط القنال، حيث يرغب الإسماعيلي في مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على مودرن فيوتشر وارتفاع الروح المعنوية للاعبيه، بينما يسعى المصري لغسل أحزانه واستعادة توازنه عقب الخسارة من سيراميكا بثنائية في الجولة الماضية.

ويتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ويطمح الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي القناة اليوم.