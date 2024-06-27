شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس السيرة الذاتية لمدربى الكرة النسائية لتكوين فريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة السيرة الذاتية لعدد من مدربى الكرة النسائية، تمهيدا للتعاقد مع أحدهم، ضمن خطوات تكوين فريق الكرة النسائية بالنادى، وبدء نشاط اللعبة خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لشروط فيفا للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وخاطب الزمالك اتحاد الكرة خلال الايام الماضية لمعرفة تفاصيل وخطوات بدء النشاط على أن يشارك فريق الزمالك في منافسات الموسم المقبل، خاصة وأن النادى أعلن أنه سيتم إقامة اختبارات خاصة بالكرة النسائية داخل الزمالك خلال الفترة المقبلة بداية من مواليد 2009 حتى 2013.

وكان الاتحاد الافريقى " كاف" ألزم كافة الأندية بتكوين فريق أول كرة نسائية لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وفقا لقرار الاتحاد الدولى " فيفا"، تأهبا للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال النسخة المقبلة.