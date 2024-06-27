أوروجواي تخشى كمين بوليفيا في كوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجدد الموعد مرة أخرى بين منتخبي أوروجواي وبوليفيا للنسخة الثانية على التوالي، في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

يلتقي المنتخبان مساء اليوم في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات، للمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة، التي تضم أيضا المنتخب الأمريكي والبنمي. واستهل منتخب أوروجواي، مسيرته في البطولة القارية بالفوز 3/ 1 على بنما في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي يتربع على صدارتها حاليا بـ3 نقاط، بفارق الأهداف، أمام أقرب ملاحقيه منتخب الولايات المتحدة، المتساوي معه في الرصيد نفسه. وسبق للمنتخبين أن التقيا في النسخة الماضية لكوبا أمريكا قبل 3 أعوام بالبرازيل، إذ انتصر المنتخب الأوروجواياني 2/ صفر في مرحلة المجموعات أيضا، بينما يأتي اللقاء القادم بعد 7 أشهر من آخر مواجهة بينهما.

وكان المنتخبان التقيا في نوفمبر الماضي بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ حقق منتخب أوروجواي فوزا كبيرا 3/ صفر في العاصمة مونتيفيديو. ويأمل منتخب أوروجواي، الوحيد الذي أحرز 3 أهداف خلال منافسات الجولة الأولى بالنسخة الحالية للبطولة، في حسم تأهله لدور الـ8 في البطولة، قبل خوض لقائه الأخير بالمجموعة أمام الولايات المتحدة.

من جانبه، يدخل منتخب بوليفيا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة التي حمل كأسها عام 1963.

نقاط قبل المباراة