الامارات | حّل ادارة نادي الزوراء العراقي بسبب الانتخابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الاولمبية العراقية حلّ ادارة نادي الزوراء صاحب الارقام القياسية بلقبي الدوري والكأس، واكبر الاندية جماهيرية، بسبب وجود خروقات قانونية تتصل بالانتخابات الاخيرة التي اجراها النادي وأكدها مركز التسوية والتحكيم حسب بيان رسمي للجنة.

وجاء في البيان "قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية الاربعاء حل الهيئة الادارية لنادي الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة لتسيير امور النادي لحين اجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة ادارية جديدة تقود النادي في الفترة المقبلة" مضيفا "اتخذ المكتب التنفيذي قراره في اجتماعه اليوم استنادا لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات النادي".

وجرت آخر انتخابات عام 2022 واسفرت عن بقاء الدولي السابق فلاح حسن رئيسا لادارة النادي منذ عام 2010. ويعد الزوراء الذي ترأس مجلس ادارته بعد عام 2003 اسطورة الكرة العراقية ونجم فريق كرة القدم في النادي الراحل احمد راضي الاكثر تتويجا بلقبي الدوري (14 مرة) والكأس (16 مرة)

ويتهم عدد من اللاعبين الذين مثلوا فريق كرة القدم في مواسم سابقة ادارة النادي بتعمدها اقصائهم من عضوية الهيئة العامة وحرمانهم من فرصة المشاركة في الانتخابات.

ويحتل الزوراء المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد (72 نقطة).