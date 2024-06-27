شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد تسيطر على معسكر فراعنة اليد بالعاصمة الإدارية استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور معسكر العاصمة الإدارية فى إطار الإستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

و نرصد لكم أبرز مشاهد إستعداد المنتخب فى معسكر العاصمة الإدارية كالتالى :

خضوع المنتخب لمحاضرة فى الطب النفسى الرياضى قبل الأولمبياد

خضع منتخب مصر الأول كرة اليد لمحاضرة فى الطب النفسى الرياضى من قبل وزارة الشباب والرياضة، على هامش معسكر الفراعنة بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لأولمبياد باريس 2024، فى خطوة هامة لتأهيل اللاعبين للمحفل الأوليمبي .

"ابتسامة وتفاؤل" فى معسكر فراعنة اليد

حالة من المرح تسيطر على لاعبى منتخب اليد فى معسكر العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لأولمبياد باريس 2024، وظهر اللاعبون فى الطريق للمران اليومى بابتسامة على وجوه الجميع تشير إلى حالة التفاؤل ومعهم الجهاز الفنى أيضا.

محاضرات دورية من بارستور للاعبين

يعقد باستور محاضرات دورية للاعبين بالفيديو من أجل دراسة المنتخبات المنافسة فى الأولمبياد لحفظ نقاط القوة و الضعف مبكرا .

وأسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين.



منتخب كرة اليد



منتخب كرة اليد



منتخب كرة اليد



منتخب كرة اليد