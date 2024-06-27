المتأهلون إلى دور الـ16 في بطولة أوروبا ومواعيد المباريات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: بعد أن اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا، نقدم لكم عبر صفحات ""الخليج 365"" قائمة المنتخبات المتأهلة، وجدول المباريات.

وقبل لك يمكن القول إن الدور الأول، أو مرحلة المجموعات شهدت انقلابات كرويةمثيرة، أهمها تأهل جورجيا إلى الدور المقبل في المشاركة القارية الأولى، كما أن صدارة النمسا لمجموعة فرنسا وهولندا هو بطولة في حد ذاتها للكرة النمساوية.

المتأهلون إلى دور الـ16 في يورو 2024

- متصدرو المجموعات: ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، رومانيا، البرتغال

- الوصيف في المجموعات: سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، تركيا

- أفضل 4 ثوالث: سلوفينيا، هولندا، سلوفاكيا، جورجيا

وينطلق دور الـ16 للبطولة القارية خلال الفترة من 29 حزيران (يونيو) حتى 2 تموز (يوليو)

مواعيد مباريات دور الـ16 في أمم أوروبا (بتوقيت السعودية):

- السبت 29 حزيران (يونيو):

7:00 مساء.. سويسرا - إيطاليا

10:00 مساء.. ألمانيا - الدنمارك

- الأحد 30 حزيران (يونيو):

7:00 مساء.. إنجلترا - سلوفاكيا

10:00 مساء.. إسبانيا - جورجيا

- الإثنين 1 تموز (يوليو):

7:00 مساء.. فرنسا - بلجيكا

10:00 مساء.. البرتغال - سلوفينيا

- الثلاثاء 2 تموز (يوليو):

7:00 مساء.. رومانيا - هولندا

10:00 مساء.. النمسا - تركيا