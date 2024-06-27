الامارات | مختبر «الإبداع الرياضي» ينطلق اليوم بجلسة «الجائزة والعالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي نخبة من الخبراء والشخصيات الرياضية الإماراتية والعربية والدولية اليوم في أول مختبر للإبداع الرياضي الذي تنظمه «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ضمن فعاليات الدورة الـ13 من الجائزة.

وحققت الجائزة خلال دوراتها الـ12 السابقة نجاحات كبيرة، إذ كُرم خلالها قيادات وشخصيات رياضية ومبدعون رياضيون من الإمارات والوطن العربي والعالم ممن قدموا إضافات وتركوا بصمات واضحة في جميع مجالات العمل الرياضي، كما شملت الجائزة تكريم المواهب الناشئة والواعدة الذين حققوا إنجازات نوعية، وأصبحوا بعد سنوات أبطالاً ومنافسين في كبرى البطولات العالمية.

ويتضمن المختبر ثلاث جلسات تقام كل منها في يوم منفصل، كما ستقام أعمال المختبر بطريقة اللقاء «عن بعد» سواء في العرض أو الحوار والتصويت، ما يتيح لفئة واسعة من المختصين والخبراء المشاركة فيه.

وتقام اليوم جلسة عن «الجائزة والعالمية»، بينما تقام الجلسة الثانية حول «الاستدامة في الجائزة» في الرابع من يوليو المقبل، على أن تعقد الجلسة الثالثة في 11 يوليو وستكون حول «التسويق والإعلام».

وأكملت الأمانة العامة للجائزة الترتيبات الخاصة بعقد المختبر وآليات العرض والنقاش والتصويت على المقترحات، وسيتم إرسال كتاب الجائزة الذي يتضمن سرداً عن الدورات الماضية والبيانات الإحصائية والتوثيقية خلال عمر الجائزة من 2009 إلى 2023، وكذلك محاور كل جلسة وجميع التفاصيل التي تساعد المشاركين في تكوين صورة كاملة عن الواقع والمستقبل.