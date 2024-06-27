شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضع اليوم الرتوش الأخيرة على خطة عبور البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالمقاولون العرب، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين غداً الجمعة، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري قد انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

تقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.

وطلب نادي المقاولون العرب لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.