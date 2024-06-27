الأخدود يقترب من ضم لويس فيليبي لاعب الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي الأخدود من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي الاتحاد للحصول على خدمات اللاعب لويس فيليبي ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي تركي أبو عيشة أن لويس فيلبي تلقى عرضًا من الأخدود بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وأن المفاوضات حالياً جارية بين الطرفين حول قيمة الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب.

زكريا هوساوي يرفض الخروج من الاتحاد بنظام الإعارة

رفض زكريا هوساوي لاعب فريق الاتحاد السعودية الخروج من النادي بنظام الإعارة خلالم موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وطلب الظهير الأيسر لفريق الاتحاد من الإدارة الخروج بنظام الانتقال النهائي أو سواء بالبيع أو المخالصة المالية كحل أخير.

وأكد التقارير أن اللاعب سيتواجد في المعسكر الخارجي لنادي الاتحاد في إطار تحضيرات النمور للموسم الكروي الجديد.