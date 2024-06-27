شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يعود اليوم الخميس، الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب النادى، استعدادًا للفترة المقبلة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بقرار من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ولم يحصل الزمالك على راحة من التدريبات خلال هذا الأسبوع إلا بعد مباراة الفريق أمام فاركو فى المباراة التى كانت مؤجلة من الجولة الثانية عشر، والتى أقيمت الجمعة الماضى، وعقب اللقاء منح الجهاز الفنى راجة للااعبين 24 ساعة، و انتظم العبون فى التدريبات الأحد الماضى.

وتٌعد مباراة فاركو فى آخر مواجهة خاضها الزمالك فى بطولة الدورى، بعد رفض خوض أى مباراة بالدور الثانى من الدورى الا بعد الانتهاء من المؤجلات لجميع الفريق، حيث كان مقرر خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة السابعة و العشرون إلا أن الزمالك اعتذر عن خوضها الا بعد تنفيذ مطالبه من رابطة الاندية.