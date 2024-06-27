شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض المجازفة بعودة سيف الجزيرى للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يخضع التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لفحص طبي جديد فى القلعة البيضاء للإطمئنان على إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها مؤخراً فى فترة تواجده مع منتخب بلاده فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز فى عدم الاستعجال فى عودة سيف الجزيرى للتدريبات الجماعية خوفاً من تجدد إصابته خاصة أنه أحد العناصر والركائز الأساسية التى غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء بالخط الأمامى.

ويخوض سيف الجزيري تدريبات تأهيلية الخاصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للشفاء من الإصابة التى يعانى منها، فى العضلة الخلفية.