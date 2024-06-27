شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضيفا على زد بافتتاح الجولة 28 بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على صاحب الأرض الذي يرغب لتصحيح أوضاعه عقب الخسارة المفاجئة من الداخلية في الجولة الماضة، بينما يرغب الفريق العسكري في مواصلة سلسلة اللا هزيمة بعد تعادله بـ10 لاعبين مع سموحة في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق زد المركز السادس بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريقين لتحقيق نتيجة مرضية.

يجهز محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى بنادى طلائع الجيش، لاعبه خالد سطوحى للعودة للفريق فى مباراة زد اف سى بعد معاناته من شد فى العضلة الخلفية تعرض له فى مباراة المقاولون العرب.

ويفقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه على حمدى في مباراة زد اف سى المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.



وتعرض على حمدى لاعب خط وسط الطلائع للطرد في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.



تأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32.