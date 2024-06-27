شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من انهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمود عبد الرازق الشهير بشيكابالا لاعب فريق الزمالك من إنهاء البرنامج التأهيلى الخاص به للشفاء من إصابة العضلة الأمامية التى تعرض لها أثناء مشاركة الفريق فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،والتى توج الأبيض بطلاً لها للمرة الثانية فى تاريخه.

ويسير الفهد الأسمر بانتظام على البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى للفريق من أجل التعافى سريعاً من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه.

ويغيب شيكابالا عن الفريق منذ فترة طويلة،حيث طالب جوميز المدير الفنى للفريق بسرعة تجهيز اللاعب،خاصة أنه فى المراحل الأخيرة من البرنامج المخصص له.