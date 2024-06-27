شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش النهائية على تجديد عقد هانى والسولية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن تجديد عقد ثنائي الفريق عمرو السولية ومحمد هاني بعدما تم الإتفاق معهما حول التجديد للنادي بنسبة كبيرة ، وحسم الأهلي ملف التجديد للثنائي بعد الرجوع للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لتجديد عقد هاني والسولية ، وفي هذا الشأن ، قال مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي إتفق مع محمد هاني على التجديد لمدة ثلاثة مواسم يحصل في الموسم الأول على 11 مليون جنيه خالصة الضرائب ثم يزيد العقد مليون جنيه سنوياً ، وشدد المصدر على أن تجديد عمرو السولية سيكون لمدة موسمين .

ورغم عدم مشاركة اللاعب بشكل مُستمر الفترة الماضية للإصابة أو لكبر السن إلا أن كولر لم يمانع من بقاؤه للإستفادة من خبراته في الملعب .

أعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه أحد الحلول المطروحة لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما بعد ضياع صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، والذي انضم مؤخرا إلى نادي سانت تروند البلجيكي.

ويلقى ملف التعاقد مع يوسف أيمن لتدعيم دفاع الأهلي قبولا داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ولكنه لا يعد الخيار الأول أمام مارسيل كولر المدير الفني الذي يضع أسماء أخرى كأولوية لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر، لاسيما وأنه يطلب التعاقد مع ثنائي لتدعيم قلب دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل النقص العددي الذي يواجه الفريق الأحمر بالخط الخلفي في الموسم الحالي.

ورغم أن الأهلي سبق وقرر التراجع عن صفقة مدافع الدحيل، إلا أن فشل صفقة بلعيد جعل الأهلي يُعيد التفكير في ضم يوسف أيمن.

وعانى الأهلي من غيابات كثيرة في الموسم الحالي على مستوى قلب الدفاع، بسبب كثرة إصابات محمود متولي ومن بعده ياسر إبراهيم بخلاف عدم قناعة كولر بإمكانيات خالد عبد الفتاح، ودخل أكثر من اسم دائرة المرشحين لتدعيم الدفاع، مثل محمد إسماعيلي ومصطفى العش ثنائي زد وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي ومعهم يوسف أيمن.