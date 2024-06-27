شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن سبب تأخر سامسون إلى القاهرة بعد تحويل مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الجهاز الإداري للزمالك مع البنينى سامسون أكينيولا لاعب الفريق الأبيض للاستفسار منه عن سبب تأخر عودته إلى القاهرة خاصة بعد منحه مستحقاته المالية، والتى دفعته فى بداية الأمر بإخطار مسئولى النادى الأبيض بعدم العودة مجدداً قبل أن يتم حل الأزمة معه بشكل ودي.

وأبلغ سامسون مسئولى نادى الزمالك بوجود بعض المشاكل فى التأشيرة الخاصة به الأمر الذى تسبب فى تأخر وصوله إلى القاهرة،مؤكداً لهم بتواجده فى صفوف القلعة البيضاء فى أسرع وقت بمجرد إنهاء تفاصيل السفر الخاصة به.

وكان سامسون قرر عدم العودة إلى القاهرة بعدما سافر إلى بلاده للانضمام لصفوف منتخب بلاده، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية منذ ما يقرب 6 أشهر، ونجح الزمالك في تحويل 250 ألف دولار إلى سامسون من قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل إنهاء الأزمة.