موعد مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم "ديربي القناة" والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى استاد برج العرب في الإسكندرية لمتابعة مباراة ديربي القناة المرتقبة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في قمة منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد الفوز الذي حققه على حساب فيوتشر في الجولة السابقة بهدف دون رد، حيث يسعى لاستغلال الدفعة المعنوية لدى اللاعبين لحسم نقاط مواجهة اليوم.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، حصدها من 27 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 7 وتعادل في 10 وتعرض للهزيمة في 10 لقاءات.

على الجانب الأخر يدخل فريق المصري مواجهة اليوم متأثرًا بالهزيمة التي تعرض لها على يد سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة السابقة، حيث يسعى الفريق البورسعيدي للخروج من كبوته بالفوز اليوم واستعادة الثقة.

ويحتل فريق المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث الدوري.