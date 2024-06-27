شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أزمة بين المنتخب الأولمبى والأهلى وبيراميدز بسبب الثلاثى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات موقف الثلاثي الكبار الذين سينضمون إلى منتخب مصر الأولمبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، في ظل صعوبة ضم اللاعبين المحترفين في أوروبا.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت اف ام: "ميكالي كان يريد محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد وكان يعلم أن صلاح كان من الصعب ضمه، وبدأنا الحديث عن رباعي يتم اختيار 3 منهم، أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وإمام عاشور، والأهم من هؤلاء الأسماء هو محمد عبد المنعم، ولكن لديه مشكلة مع الأهلي بسبب رفضه التخلي عن لاعبيه في هذه المرحلة الحاسمة من منافسات بطولة الدوري، والأهلي لديه الحق وميكالي لديه الحق".



تابع: "كان هناك احتمالية لضم حارس مرمى ولكن في النهاية شعر أنه سيدخل في صدام في ظل وجود حمزة علاء الذي يقدم مستويات طيبة، ولكن قد يكون فكر في ذلك بسبب عدم مشاركة حمزة علاء في المباريات الرسمية، وخلال اجتماعه مع مسئولي اتحاد الكرة تراجع عن فكرة ضم حارس مرمى وطلب ضم أسماء أخرى".



أردف: " ميكالي طلب ضم محمد عبد المنعم وإمام عاشور وبديل صلاح بالنسبة له هو مصطفى فتحي أو أحمد سيد زيزو، والمشكلة ستكون مع الأهلي وبيراميدز اللذان يرفضا أن يتخليا عن نجومهم مع احتدام المنافسة على لقب الدوري، وأرى أن أقوى الفرص هي ضم زيزو بعد خروج الزمالك من سباق المنافسة على حصد درع الدوري، كما أنها فرصة جيدة للاعب وهو يستحق على مسيرته مع المنتخب والزمالك وهو مكسب لأي فريق".