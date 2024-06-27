شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف أيمن لتدعيم دفاعه في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل، بعد فشل صفقة التعاقد مع زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "الأهلي أتم اتفاقه مع الدحيل القطري لشراء يوسف أيمن مدافع الفريق القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية الشراء، والصفقة كان بها مشاورات كثيرة داخل الأهلي قبل الاستقرار على حسم الصفقة.

أضاف شوبير: "تم الاتفاق على ضمه إعارة على أن يتحدد مصيره فيما بعد وهو لاعب جيد للغاية ولاعب مصري ولن يكون لديه أزمة في اللاعبين الأجانب، وسيجل أزمة اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي".