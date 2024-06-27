شكرا لقرائتكم خبر عن أول الصفقات الحمراء..كواليس مفاوضات الأهلي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نادي الدحيل القطري من أجل ضم يوسف أيمن مدافع الفريق القطري ليكون أول الصفقات الحمراء في الموسم المقبل، من أجل تدعيم دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر أن الأهلي أنهى الاتفاق مع اللاعب يوسف ايمن الذي تواجد في القاهرة مؤخرا لقضاء أجازة عطلة نهاية الموسم في قطر، وتواجد معه وكيل أعماله في المفاوضات التي دارت مع الأهلي للاتفاق على بنوده الشخصية، بعد الحصول على الضوء الأخضر مع الدحيل القطري للتفاوض مع اللاعب عقب إنهاء الأمور المالية بين الناديين.

وأكد المصدر أن الاتفاق تم على انضمام يوسف أيمن، 25 عاما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية شراء عقده مقابل دفع مبلغ مالي متفق عليه مع النادي القطري، حال تقديم اللاعب أوراق اعتماده في القلعة الحمراء، حيث كانت المفاوضات مع يوسف أيمن قد توقفت بعض الوقت باعتباره لم يكن الخيار الأول في اختيارات مارسيل كولر، قبل أن يتغير الموقف بعد ضياع صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بقيد يوسف أيمن كلاعب محلي نظرًا لامتلاكه الجنسية المصرية، ولن يشغل مكان في قائمة اللاعبين الأجانب، وبذلك يكون يوسف أيمن أولى الصفقات التي أبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب الأهلي في ضم يوسف أيمن لتدعيم خط الدفاع في ظل النقص العددي بهذا المركز، مع كثرة إصابة محمود متولي وياسر إراهيم وتذبذب مستوى رامي ربيعة بخلاف تعرض محمد عبد المنعم للإجهاد نظرا لكثرة المشاركات، بخلاف رغبة الأخير في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.