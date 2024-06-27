مواعيد مباريات المنتخب السعودي في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت ظهر اليوم الخميس قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات اليابان – استراليا – البحرين – اندونيسيا و الصين.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في تصفيات المونديال :

السعودية ضد إندونيسيا

• الجولة الأولى - الخميس 5 سبتمبر (على أرض السعودية):

السعودية ضد الصين

• الجولة الثانية - الثلاثاء 10 سبتمبر (خارج الأرض):

السعودية ضد اليايان

• الجولة الثالثة - الخميس 10 أكتوبر (على أرض السعودية ):

السعودية ضد البحرين

• الجولة الرابعة - الثلاثاء 15 أكتوبر (على أرض السعودية):

السعودية ضد أستراليا

• الجولة الخامسة - الخميس 14 نوفمبر (خارج الأرض):

السعودية ضد إندونيسيا ..

• الجولة السادسة - الثلاثاء 19 نوفمبر (خارج الأرض):

السعودية ضد الصين ..

• الجولة السابعة - الخميس 20 مارس (على أرض السعودية):

السعودية ضد اليايان ..

• الجولة الثامنة - الثلاثاء 25 مارس (خارج الأرض):

السعودية ضد البحرين ..

• الجولة التاسعة - الخميس 5 يونيو (خارج الأرض):

السعودية ضد أستراليا ..

• الجولة العاشرة - الثلاثاء 10 يونيو (داخل الأرض):

نتيجة قرعة تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

المجموعة الأولى .. العراق – الأردن – عمان – فلسطين – الكويت – كوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية .. قطر - الإمارات - إيران - أوزبكستا - قيرغيزستان و كوريا الشمالية.

المجموعة الثالثة .. السعودية - اليابان – استراليا – البحرين – اندونيسيا و الصين.