يورو ٢٠٢٤: أرقام وإحصائيات مباراة تركيا مع تشيكيا وتأهل الاتراك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب تركيا انتصاره الثاني في بطولة يورو ٢٠٢٤ على حساب منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف ليضمن منتخب تركيا الظهور في الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المنتخب البرتغالي صاحب الصدارة.

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منتخب تشيكيا حقق الفوز في مباراة واحدة من أصل اخر سبعة مباريات خاضها في نهائيات بطولة اليورو حيث خسر قبل مواجهة تركيا أربعة مباريات و تعادل في مباراتين ولأول مرة يقشل في تحقيق الفوز في اي مباراة بعد نهائيات يورو ٢٠١٦.

حقق منتخب تركيا الفوز على منتخب تشيكيا في اخر أربعة مواجهات جمعت المنتخبين في كل المسابقات وقبل هذه المباريات الاربع فشل منتخب تركيا في تحقيق الفوز على مدار ١٨ مباراة بين المنتخبين سوى في ثلاث مواجهات فقط حيث تعادلا في ثلاث مباريات و خسر ١٢ مباراة.

في مباراة تركيا مع تشيكيا بات لاعب منتخب تشيكيا انتون باراك اول لاعب يتم طرده من منتخب تشيكيا منذ طرد لاعب جمهورية التشيك لادوسلاف لاتال في مباراة هولندا في بطولة يورو ٢٠٠٠.

تعد حالة طرد لاعب تشيكيا انتون بارك هي الأسرع في تاريخ بطولات اليورو حيث تم طرده في الدقيقة ٢٩ من الشوط الأول.

بعد مشاركته وتسجيله لهدف في مباراة تركيا مع تشيكيا بات النجم التركي هاكان شالها أوغلو هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب تركيا برصيد ثمان مباريات .

بهدفه في مرمى تركيا سوسيك لاعب منتخب تشيكيا سجل أربعة اهداف في اخر تسعة مباريات شارك فيها مع منتخب بلاده.

حصل لاعبو منتخب تركيا على ١٦ كارت اصفر في مباريات الدور الاول الثلاث وهو الرقم الأكبر لأي منتخب في تاريخ بطولة اوربا في مرحلة المجموعات.

مباراة تركيا مع تشيكيا شهدت اشهار اكبر عدد من الكروت الصفراء والحمراء في مباراة واحدة في تاريخ اليورو حيث تم إشهار بطاقتين حمراوتين و ١٦ كارت اصفر للاعبي الفريقين.