الإسماعيلي ينعى طارق الوحش .. والجنازة خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - نعى النادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض.

ومن المنتظر أن يعلن نجله عمر الوحش لاعب نادي الاتحاد السكندري، خلال الساعات القليلة القادمة، عن موعد الجنازة.

وعلى جابن آخر، يلتقي في السابعة مساء اليوم فريقا الإسماعيلي والمصري البورسعيدي استاد برج العرب، في ديربي القناة ضمن لقاءات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبى خط وسط الفريق أمام الإسماعيلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان سمير فكري وأمادو با قد غابا عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا في الجولة 27 بالدوري بسبب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك في الجولة .

وقرر الناديان التعاون في المباراة من أجل توجيه رسالة للجماهير، أن المنافسة بين الناديين تنتهي داخل الملعب فقط، حيث أطلقا حملة بعنوان "إخوات للأبد".

ونشر الناديان عبر حساباتهما الرسمية، بوستر بعنوان: "إخوات للأبد خط واحد يربطنا"، في تعاون إعلامي مثمر، بين الناديين من أجل توجيه رسالة للجميع أن المنافسة الشريفة تكون داخل المستطيل الأخضر، وأن تجاوز الخلافات الطارئة والحفاظ على العلاقات الراسخة بين الناديين وجماهيرهما هو الهدف النبيل الذي يمكن تحقيقه من خلال تلك الوسائل.