ميكالي يحدد بديل محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحديد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لبديل محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “ميكالي اجتمع بوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، واستقر على ضم مصطفى فتحي من بيراميدز ليكون بديلًا لمحمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

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وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد رفض انضمام محمد صلاح إلى قائمة منتخب مر الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة؛ وذلك بسبب رغبتهم في خوض اللاعب فترة الإعداد للموسم الجديد رفقة صفوف الريدز.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد باريس يوم 26 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس، حيث يقع المنتخب الأوليمبي المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وأوزباكستان.

ويعد المنتخب المصري أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في 13 نسخة سابقة من الأولمبياد.