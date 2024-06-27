قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

اتخذ مسئولو نادي الزمالك قرارًا عاجلًا قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا القادمة، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر مسئولو نادي الزمالك صرف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة جوزيه جوميز، مع صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة؛ وذلك لتحفيزهم على تحقيق الفوز خلال الفترة القادمة.

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وكان الزمالك قد انسحب من مباراة القمة الأخيرة أمام النادي الاهلي والمقرر لها الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب ظروف قهرية حسب وجهة نظر الأبيض.

وكانت رابطة الأندية ومسئولو اتحاد الكرة قد اعتبروا نادي الزمالك خاسرًا لمباراة القمة بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد بنهاية الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، حصدها من 19 مباراة.

يذكر أنه في حالة انسحب الزمالك من خوض مباراة سيراميكا القادمة، سيتم اعتباره منسحبًا من بطولة الدوري المصري الممتاز وقد يتم اقصاءه من البطولة.