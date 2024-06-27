موقف الزمالك من خوض مباراة سيراميكا بالدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إدارة نادي الزمالك من خوض مباراة سيراميكا كيلوباترا القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعًا اليوم لحسم مصير مباراة سيراميكا المقبلة، خاصة بعد الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة.

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وأضاف: “مجلس الزمالك بين خيارين حاليًا، خوض مباراة سيراميكا كيلوباترا أو الانسحاب منها والتأكيد على انسحابهم من مباراة القمة الأخيرة”.

وتابع: “الخيار الأقرب داخل نادي الزمالك حاليًا هو خوض مباراة سيراميكا، ولكن أنا أرى أن قرار هناك تسخين على مجلس إدارة الأبيض، وقرار الانسحاب من مباراة القمة كان خاطئًا”.

وكانت رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري قد اعتبرت الزمالك خاسرًا لمباراة القمة الأخيرة بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط جديدة من رصيد بنهاية الدوري المصري.