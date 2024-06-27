الإقصاء أبرزها.. 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال انسحابه من مباراة سيراميكا

ما زال الغموض يسيطر على موقف نادي الزمالك من خوض مباراة سيراميكا كيلوباترا القادمة، والمقرر لا السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة القمة الأخيرة أمام النادي الاهلي والمقرر لها الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب ظروف قهرية حسب وجهة نظر الأبيض.

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واعتبرت رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري نادي الزمالك خاسرًا لمباراة القمة الأخيرة بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط جديدة من رصيد بنهاية الدوري المصري.

يذكر أنه في حالة انسحب الزمالك من خوض مباراة سيراميكا القادمة، سيتم اعتباره منسحبًا من بطولة الدوري المصري الممتاز سيواجهه عدة عقوبات وهي كالتالي..

اعتباره مهزومًا من سيراميكا كيلوباترا بهدفين دون رد.

خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الدوري المصري الممتاز.

اقصاءه من بطولة الدوري المصري الممتاز واعتباره منسحبًا من البطولة مع إلغاء نتائجه بالدوري.

تغريم الزمالك ماليا ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب وذلك وفقًا للوائح رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، حصدها من 19 مباراة.