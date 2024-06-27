" المشاركة أم الانسحاب؟".. الزمالك يحسم مصير مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم الخميس، لحسم مصير خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وفقا لجدول المباريات.

ورفض نادي الزمالك، مواجهة الأهلي أول أمس الثلاثاء في بطولة الدوري، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك خلال اجتماع اليوم، اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، أو الاستمرار في الاعتذار عن خوض المباريات، لحين تنفيذ طلباته.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء من المران، على أن يستأنف التدريبات اليوم لحسم موقف العودة للمباريات.