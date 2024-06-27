"انت جامد على مين؟".. ميدو يطلق تصريحات نارية: الزمالك البعبع وأرجع للتاريخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أطلق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية، للدفاع عن الفريق الأبيض، لما يتعرض له في الفترة الأخيرة حسب وصفه.

قال ميدو في برنامجه عبر قناة "المحور": "أنت قوي وجامد زي ما انت بتقول؟ حلو أدي فرصة للناس بقى للناس التانية تاخد فلوس وتنافس وورينا نفسك بقى انت جامد ولا لأ؟ أيه المشكلة؟ ولا آنت خايف".

أضاف: "الزمالك البعبع لأنه بنص رجل بيعرف يكسب، خلي بالك الزمالك من سنتين ثلاثه بس كان واخد 80% البطولات في كل الألعاب، ده الزمالك اللي بيلعب برجل واحده تخيل لو معاه رجليه الأتنين، لأن التاريخ بيقول محدش يعرف يقف قدام الزمالك لو برجليه الاثنين فما بالك لو خد حقه هو ده الخوف الحقيقي".

أكمل: "في ناس مرعوبة أن الزمالك والأندية تاخد حقوقها وأن يبقى في منافسة حقيقة وهي دي الرياضة، هي آية الرياضة؟ يعني منافسة حقيقة وتكافؤ فرص وعدالة وأديني فرصة تنافس معاك وأطلع قول أنا جامد بعدها".

أوضح: "لكن أنت جامد على مين؟ على ناس فلوسها بتدفع بعدين سنتين ثلاثة من نهاية الموسم على ناس كل سنتين ثلاثة تضربلهم المجلس وتشيله والكلام ده بقالنا فيه 20 أو 30 سنة".

وأتم تصريحاته: "كان نفسي أبقى قاعد القعدة دي والله عشان أعرف هو جامد على مين؟ طالما انت جامد أوي ليه بتخاف لما الناس اللي حواليك تشم نفسها، هو في جامد يخاف من اللي حواليه .. الجامد مفروض ميهموش حد".

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