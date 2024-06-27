كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو، في السابعة مساء غد الجمعة، في الجولة ال28 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وسوف يضع السويسري المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة فاركو، خلال المران الأخير اليوم.

ومن المنتظر، أن يختار كولر قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة، عقب المران، على يدخل الفريق في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 45 نقطة بعد خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 14 مباريات، وتعادل في 3 وخسر في مباراتين.