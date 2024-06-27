شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:كشف الإعلامي أحمد شوبير، شكل الدوري الجديد الموسم المقبل، بعد الأزمة التي شهدها هذا الموسم، واعتراض نادي الزمالك على خوض المباريات دون انتظام الجدول وخوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": بعد أزمة الزمالك والموسم الحالي بنسبة كبيرة شكل الدوري الجديد هيكون بشكل مختلف تماما".

أضاف: "تنطلق المسابقة بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين".

أكمل: "الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية".

وأتم تصريحاته: "الجزء الثاني يتكون من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق

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