رابطة الأندية تعلن 4 عقوبات على الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، العقوبات التي صدرت ضد نادي الزمالك، بعد انسحابه أمام الأهلي.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الاعتراض على عدم خوض المنافس المباريات المؤجلة.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة أربعة قرارات ضد نادي الزمالك عقوبات على عدم خوض مواجهة الأهلي وهي كالتالي:

-توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

-اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0

-خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

-تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لاستيضاح من له صلة بقرار الانسحاب لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

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